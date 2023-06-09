Петр Чех сменил хоккейный клуб

Бывший голкипер "Челси" и "Арсенала" Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом "Оксфорд".

Для легендарного футболиста это уже третий хоккейный клуб.

До этого чешский спортсмен играл за "Гилфорд Феникс" и "Челмсфорд".

Чех уже заявил, что очень рад сотрудничеству с "Оксфордом". По словам игрока, он нетерпением ждет возможности сыграть с некоторыми из своих бывших товарищей по команде.

"Оксфорд" имеет большие амбиции, и я надеюсь помочь им в их достижении", - сказал он.