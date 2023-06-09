АНГ РУ
Главная Новости Петр Чех сменил хоккейный клуб

Петр Чех сменил хоккейный клуб

Новости футбола Сегодня, 06:30
Петр Чех сменил хоккейный клуб Фото: открытые источники

Бывший голкипер "Челси" и "Арсенала" Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом "Оксфорд".

Для легендарного футболиста это уже третий хоккейный клуб.

До этого чешский спортсмен играл за "Гилфорд Феникс" и "Челмсфорд".

Чех уже заявил, что очень рад сотрудничеству с "Оксфордом". По словам игрока, он нетерпением ждет возможности сыграть с некоторыми из своих бывших товарищей по команде.

"Оксфорд" имеет большие амбиции, и я надеюсь помочь им в их достижении", - сказал он.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Популярные новости
Победитель Лиги Конференций определился на 90-й минуте Новости футбола 07 июн 2023, 17:16 Победитель Лиги Конференций определился на 90-й минуте
"Реал" купил 19-летнего таланта за 103 миллиона евро Новости футбола 07 июн 2023, 15:51 "Реал" купил 19-летнего таланта за 103 миллиона евро
Лионель Месси выбрал новый клуб Новости футбола 07 июн 2023, 15:34 Лионель Месси выбрал новый клуб
Сборная Украины получила нового главного тренера Новости футбола 07 июн 2023, 06:31 Сборная Украины получила нового главного тренера
Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола 06 июн 2023, 15:36 Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии
Месси дал неожиданный ответ на предложение "Аль-Хилаля" Новости футбола 05 июн 2023, 16:15 Месси дал неожиданный ответ на предложение "Аль-Хилаля"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:54 "МЮ" хочет избавиться от скандального футболиста Новости футбола Сегодня, 06:30 Петр Чех сменил хоккейный клуб Новости футбола Сегодня, 06:13 Легенда испанского футбола завершил карьеру и будет работать водителем Новости футбола Сегодня, 06:00 Новый клуб Месси может возглавить бывший наставник аргентинца Новости футбола Сегодня, 05:39 Месси рассказал, почему не вернулся в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 05:30 Йовичевич мог покинуть Украину еще весной 2022 года Новости футбола Сегодня, 05:11 В "Шахтере" рассказали, почему продали Мудрика именно в "Челси" Новости футбола Сегодня, 05:00 Бывший игрок ПСЖ считает, что у Месси проблемы с головой Новости футбола Сегодня, 04:53 Ковачич может перейти в “Манчестер Сити” Новости футбола Сегодня, 04:31 "Реалу" больше не интересен капитан сборной Англии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Шелбурн - Слайго Роверс 9 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Корк Сити - Дандолк 9 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 9 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дерри Сити - Богемиан 9 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Индепендьенте - Сармьенто Хунин 10 июня 2023 года Футбол 10 июн 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Интер 10 июня 2023 года Футбол 10 июн 2023 Прогноз на матч Платенсе - Тигре 10 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Эммен - Алмере Сити 11 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Истанбул 11 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Бари - Кальяри 11 июня 2023 года