Первые результативные действия Антони в сезоне. Видео голов и обзор матча Ньюпорт — МЮ — 2:4

Манчестер Юнайтед сегодня в напряженном матче сумел дожать Ньюпорт Каунти и пробился пятый раунд Кубка Англии. Подопечные Эрика тен Хага взяли мяч под контроль и быстро забили два мяча в ворота скромного соперника. Однако в конце первого тайма и в начале второго Ньюпорт сумел восстановить равновесие забив два гола в ответ.

Одним из героев встречи стал вингер Юнайтед Антони. На 7-й минуте бразилец ассистировал Бруну Фернандешу, а в середине второй половины матча забил сам. Интересно, что это его первые голевые действия в сезоне. До этого было 22 матча без результативных действий.

Точку в игре поставил Расмус Хойлунд перед самым финальным свистком и окончательно снял вопросы о победителе. В 1/8 финала МЮ встретится с победителем пары Ноттингем Форест — Бристоль Сити.