Перспективный португальский тренер может возглавить Барселону

Барселона продолжает искать замену главному тренеру Хави, который покинет каталонский клуб по окончании сезона.

Еще одним кандидатом, попавшим в шорт-лист Блаугранас, является наставник Спортинга Рубен Аморим, сообщает испанское издание Fichajes.net.

В данном случае каталонский клуб может столкнуться с серьезным препятствием. Дело в том, что клаусула в соглашении Аморима составляет 30 миллионов евро, а его контракт со Спортингом недавно был продлен до 2026 года. А руководство блаугранас не горит желанием выплачивать компенсацию за нового тренера.

В сезоне 2020/2021 Спортинг под руководством Аморима преодолел 19-летнюю засуху и стал чемпионом Португалии. В нынешней кампании лиссабонский клуб ведет борьбу за титул с Бенфикой. Также в послужном списке 39-летнего специалиста значится работа с Брагой.

Ранее сообщалось, что руководство блаугранас рассматривают на смену Хави главного тренера Порту Сержиу Консейсао.