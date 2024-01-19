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Перишич вернулся в Хорватию, смена вратарей в Атлетико. Главные трансферные новости за 19 января

Новости футбола Сегодня, 16:59
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Перишич вернулся в Хорватию, смена вратарей в Атлетико. Главные трансферные новости за 19 января Перишич вернулся в Хорватию, смена вратарей в Атлетико. Главные трансферные новости за 19 января

19 января случилось несколько громких переходов и появилось не менее резонансных слухов.Dailysportsрассказывает о том, что на трансферный рынок принес сегодняшний день.

Шахтёр оформил трансфер полузащитника Палмейраса Кевина

Донецкий Шахтёр наконец-то огласил о переходе 19-летнего флангового полузащитника Кевина, который ранее выступал за бразильский Палмейрас.

Стоит отметить, что по информации Фабрицио Романо, «горняки» отдали за его трансфер 15 миллионов евро. Таких дорогостоящих покупок в Украине с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года ещё не делали.

Моуринью едет в Саудовскую Аравию?

Недолго Жозе Моуриньо был без работы после отставки с римской Ромы. Сообщается, что великий португалец договорился о трудоустройстве с саудовским Аль-Шабабом.

Ньюкасл не хочет отпускать своего лидера

Бавария проявляет интерес к защитнику Ньюкасла Кирану Трипье, но «сороки» не готовы его отпускать и будут противостоять любому интересу к 33-летнему англичанину.

Ротация вратарей в Атлетико

Мадридский Атлетико в нынешнее трансферное окно готов попрощаться с хорватским голкипером Иво Грбичем, который за 3,5 года в команде не получил достаточного количества игрового времени. Игроком интересуется Шеффилд Юнайтед.

Но «Эль Чоло» уже знает, кого пригласить на его место. Заменой Грбича будет вратарь бухарестского Рапида и сборной Румынии Гораций Молдаван.

Перишич вернулся в Хорватию

После 17 лет вне Хайдука из Сплита полузащитник Иван Перишич вернулся в команду, в которой он делал первые шаги в футболе.Играть за неё он будет до конца сезона на правах аренды с Тоттенхэма.

Продать двух, чтобы подписать одного, или как Лестеру подписать Сенси

Английский Лестер уже ударил по руках с Интером и как никогда близок, чтобы оформить переход полузащитника «нерадзурри» Стефано Сенси.

Но, «лисам» мешает правило финансового фейр-плей. Имнужно попрощаться с защитником Гарри Суттаром и полузащитником Деннисом Пратом, чтобы выполнить его критерии.

Сборная Танзании уволила тренера во время Кубка африканских наций

Высказывания главного тренера сборной Танзании Аделя Амруша после матча первого тура группового этапа Кубка африканских наций с Марокко (0:3) алжирскому специалисту дорого обошлись.

Сначала КАН дисквалифицировала Амруша на восемь матчей, а вскоре и танзанийская федерация огласила об увольнении тренера.

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