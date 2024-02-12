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Перевернул поднос с едой. Директор Барселоны был очень разъяренным после матча с Гранадой

Новости футбола Сегодня, 13:14
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Перевернул поднос с едой. Директор Барселоны был очень разъяренным после матча с Гранадой Фото: https://twitter.com/BarcaTimes

Президент Барселоны был очень разъярен после матча с Гарнадой, который завершился со счетом 3:3.

Как сообщает Relevo, после игры Лапорта он взорвал поднос с едой, который находился рядом с ложей. Также, после матча состоялось новое заседание совета директоров для оценки ситуации, которая сейчас сложилась в команде. Хави не присутствовал на этой встрече, он объявил что уйдет из клуба в конце сезона. Гнев Лапорты был одной из самых обсуждаемых тем вечера, хотя именно заявления Деко об изменениях модели клуба, всколыхнули ситуацию.

Главный тренер Барселоны Хави заявил о своем уходе с должности по окончании сезона, но отставка может произойти и раньше.

По сообщению As, возможное поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи может означать конец приключений Хави на посту тренера Барселоны. Тогда его временным преемником станет исполняющий обязанности первого тренера резервной команды каталонцев Рафа Маркес.

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