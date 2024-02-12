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Хави может попрощаться с должностью в Барселоне раньше, чем летом

Новости футбола Сегодня, 12:54
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Хави может попрощаться с должностью в Барселоне раньше, чем летом Хави может попрощаться с должностью в Барселоне раньше, чем летом

Главный тренер Барселоны Хави заявил о своём уходе с должности по окончанию сезона, но отставка может случиться и раньше.

По сообщению As, возможное поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи может означать конец приключений Хави на посту тренера Барселоны.

Тогда его временным преемником станет исполняющий обязанности первого тренера резервной команды каталонцев Рафа Маркес.

Тот же источник сообщает, что ни один человек, работающий в каталонском клубе, на данный момент не в состоянии гарантировать, что Хави сохранит свою работу до конца сезона.

Кроме того, сам испанец не хочет быть проблемой и готов уйти в любой момент, о чем он, как говорят, дал понять клубным боссам.

Катализатором возможной преждевременной отставки Хави стала, в том числе, домашняя ничья с предпоследней командой Ла Лиги Гранады.

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