Парти вернулся к тренировкам с Арсеналом

Полузащитник Томас Партей вернулся к тренировкам с Арсеналом и может потенциально сыграть в матче Лиги Чемпионов против Ланса, согласно данным из Athletic.

В конце августа 30-летний игрок получил повреждение мышц паха и бедра во время тренировки и находился вне игры с тех пор. В понедельник Партей начал тренировки с командой. Главный тренер Микель Артета еще не уверен, будет ли полузащитник доступен для матча Лиги Чемпионов, так как он уточнил, что ситуация будет определять его участие. Тем не менее, Партей может принять участие в матче против Манчестер Сити, запланированном на воскресенье, 8 октября.

"Он действительно хорошо продвинулся за последние две недели и смог тренироваться со своей командой в последние два-три дня, и это замечательные новости для нас, очевидно", - сказал главный тренер Арсенала.

Кроме того, в команде на матч Лиги Чемпионов присутствует Букайо Сака, который восстановился после удара, полученного в последнем матче АПЛ. Тем не менее, Габриэль Мартинелли не сыграет в этой игре.

В октябре 2020 года официальный сайт Ла Лиги объявил о использовании опции выкупа контракта Партея лондонским Арсеналом за трансферную сумму в 50 миллионов евро. Арсенал также сообщил, что 27-летний хавбек будет выступать под номером 18 в новой команде.

Напомним, что Арсенал разгромил Борнмут в последнем туре АПЛ.