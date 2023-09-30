Результаты АПЛ. Волки съели Гвардиолу, Арсенал разбил Борнмут, Кристал Пэлас отомстил МЮ

30 сентября состоялись матчи 7-го тура АПЛ 2023/24.

Арсенал в гостях уверенно обыграл Борнмут со счетом 3:0. Дважды канониры забили вишням с пенальти. 3-й гол для лондонцев оформил Кай Хаверц. Для немца это первый мяч за Арсенал.

Сенсационно завершился поединок между Вулверхэмптоном и Манчестер Сити. Волки выиграли у подопечных Гвардиолы со счетом 2:1.

Кристал Пэлас взял реванш у Манчестер Юнайтед за вылет из Кубка английской лиги. Орлы обыграли дьяволов 1:0 на выезде.

Также свои матчи выиграли Вест Хэм, Ньюкасл и Эвертон.

В субботу также будет сыгран еще один поединок 7-го тура АПЛ: Тоттенхэм - Ливерпуль.

АПЛ. 7-й тур. 30 сентября

Борнмут - Арсенал - 0:4

Голы: Сака, 17, Эдегор, 44 (пен.), Хаверц, 53 (пен.), Уайт, 90+3

Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед - 2:0

Голы: Боуэн, 24, Соучек, 37

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 2:1

Голы: Диаш, 13 (автогол), Хван Хи Чхан, 66 - Альварес, 58

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас - 0:1

Гол: Андерсен, 25

Ньюкасл - Бернли - 2:0

Голы: Алмирон, 14, Исак, 76 (пен.)



Эвертон - Лутон Таун - 1:2

Голы: Кальверт-Льюин, 45 - Локьер, 24, Моррис, 31