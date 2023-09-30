EN EN NG NG
Главная Новости Результаты АПЛ. Волки съели Гвардиолу, Арсенал разбил Борнмут, Кристал Пэлас отомстил МЮ

Результаты АПЛ. Волки съели Гвардиолу, Арсенал разбил Борнмут, Кристал Пэлас отомстил МЮ

Новости футбола Сегодня, 12:01
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Результаты АПЛ. Волки съели Гвардиолу, Арсенал разбил Борнмут, Кристал Пэлас отомстил МЮ ФОТО: Michael Regan

30 сентября состоялись матчи 7-го тура АПЛ 2023/24.

Арсенал в гостях уверенно обыграл Борнмут со счетом 3:0. Дважды канониры забили вишням с пенальти. 3-й гол для лондонцев оформил Кай Хаверц. Для немца это первый мяч за Арсенал.

Сенсационно завершился поединок между Вулверхэмптоном и Манчестер Сити. Волки выиграли у подопечных Гвардиолы со счетом 2:1.

Кристал Пэлас взял реванш у Манчестер Юнайтед за вылет из Кубка английской лиги. Орлы обыграли дьяволов 1:0 на выезде.

Также свои матчи выиграли Вест Хэм, Ньюкасл и Эвертон.

В субботу также будет сыгран еще один поединок 7-го тура АПЛ: Тоттенхэм - Ливерпуль.

АПЛ. 7-й тур. 30 сентября

Борнмут - Арсенал - 0:4
Голы: Сака, 17, Эдегор, 44 (пен.), Хаверц, 53 (пен.), Уайт, 90+3

Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед - 2:0
Голы: Боуэн, 24, Соучек, 37

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 2:1
Голы: Диаш, 13 (автогол), Хван Хи Чхан, 66 - Альварес, 58

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас - 0:1
Гол: Андерсен, 25

Ньюкасл - Бернли - 2:0
Голы: Алмирон, 14, Исак, 76 (пен.)

Эвертон - Лутон Таун - 1:2
Голы: Кальверт-Льюин, 45 - Локьер, 24, Моррис, 31

Связанные команды и лиги
Арсенал Борнмут Бернли Ньюкасл Вест Хэм Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Эвертон Лутон Таун
Популярные новости
Кейну не засчитали хет-трик в Бундеслиге за Баварию. Что произошло и почему так? Новости футбола Сегодня, 09:14 Кейну не засчитали хет-трик в Бундеслиге за Баварию. Что произошло и почему так?
Getty Images/Global Images Ukraine Новости футбола Вчера, 16:59 ВИДЕО. Автогол Рамоса. Барселона минимально обыграла Севилью и вышла в лидеры Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine Новости футбола Вчера, 16:03 С красотой и ассистом Неймара. Аль-Хиляль уверенно обыграл Аль-Шабаб в чемпионате Саудовской Аравии
ФК Аль-Хиляль. Калиду Кулибали Новости футбола Вчера, 15:48 ВИДЕО. Точный навес с углового. Неймар отметился ассистом на Кулибали в матче за Аль-Хиляль
ВИДЕО. Неймар не реализовал пенальти за Аль-Хиляль в матче с Аль-Шабабом Новости футбола Вчера, 15:25 ВИДЕО. Неймар не реализовал пенальти за Аль-Хиляль в матче с Аль-Шабабом
Гол и ассист Роналду. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи на 86-й минуте Новости футбола Вчера, 13:31 ВИДЕО. Гол и ассист Роналду: Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи на 86-й минуте
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:25 Рой Ходжсон стал первым тренером, который не проиграл в пяти матчах подряд на Олд Траффорд Новости футбола Сегодня, 12:53 МЮ и Ман Сити впервые за 10 лет одновременно проиграли свои матчи в АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:40 Гаттузо бьет игроков Марселя на тренировках Новости футбола Сегодня, 12:12 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты седьмого тура Новости футбола Сегодня, 12:01 Результаты АПЛ. Волки съели Гвардиолу, Арсенал разбил Борнмут, Кристал Пэлас отомстил МЮ Новости футбола Сегодня, 11:54 Сон против Салаха. Составы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль Новости футбола Сегодня, 11:40 Димарко попал на радары английских клубов Новости футбола Сегодня, 10:58 ВИДЕО. Наполи в гостях разобрался с Лечче Новости футбола Сегодня, 10:20 Моуриньо пока не грозит увольнение Новости футбола Сегодня, 09:40 Милан намерен продлить контракт с Меньяном
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Салернитана - Интер 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Монако - Марсель 30 сентября 2023 года Футбол 01 окт 2023 Прогноз на матч Болонья - Эмполи 1 октября 2023 года Футбол 01 окт 2023 Прогноз на матч Блекбэрн - Лестер 1 октября 2023 года Футбол 01 окт 2023 Прогноз на матч Альмерия - Гранада 1 октября 2023 года Футбол 01 окт 2023 Прогноз на матч Ноттингем Форест - Брентфорд 1 октября 2023 года Футбол 01 окт 2023 Прогноз на матч ТС Гэлакси - Ричардс Бей 1 октября 2023 года Футбол 01 окт 2023 Прогноз на матч Аталанта - Ювентус 1 октября 2023 года Футбол 01 окт 2023 Прогноз на матч Рома - Фрозиноне 1 октября 2023 года Футбол 01 окт 2023 Прогноз на матч Атлетико - Кадис 1 октября 2023 года