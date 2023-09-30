Результаты АПЛ. Волки съели Гвардиолу, Арсенал разбил Борнмут, Кристал Пэлас отомстил МЮ
30 сентября состоялись матчи 7-го тура АПЛ 2023/24.
Арсенал в гостях уверенно обыграл Борнмут со счетом 3:0. Дважды канониры забили вишням с пенальти. 3-й гол для лондонцев оформил Кай Хаверц. Для немца это первый мяч за Арсенал.
Сенсационно завершился поединок между Вулверхэмптоном и Манчестер Сити. Волки выиграли у подопечных Гвардиолы со счетом 2:1.
Кристал Пэлас взял реванш у Манчестер Юнайтед за вылет из Кубка английской лиги. Орлы обыграли дьяволов 1:0 на выезде.
Также свои матчи выиграли Вест Хэм, Ньюкасл и Эвертон.
В субботу также будет сыгран еще один поединок 7-го тура АПЛ: Тоттенхэм - Ливерпуль.
АПЛ. 7-й тур. 30 сентября
Борнмут - Арсенал - 0:4
Голы: Сака, 17, Эдегор, 44 (пен.), Хаверц, 53 (пен.), Уайт, 90+3
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед - 2:0
Голы: Боуэн, 24, Соучек, 37
Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 2:1
Голы: Диаш, 13 (автогол), Хван Хи Чхан, 66 - Альварес, 58
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас - 0:1
Гол: Андерсен, 25
Ньюкасл - Бернли - 2:0
Голы: Алмирон, 14, Исак, 76 (пен.)
Эвертон - Лутон Таун - 1:2
Голы: Кальверт-Льюин, 45 - Локьер, 24, Моррис, 31