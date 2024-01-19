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P4P обновил рейтинг боксеров независимо от весовой категории

Новости бокса Сегодня, 16:30
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
P4P обновил рейтинг боксеров независимо от весовой категории Getty

P4P обновил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории в журнале The Ring.

На первом месте продолжает лидировать американский боксер Теренс Кроуфорд, который владеет тремя титулами в полусреднем весе - WB0, WBA и WBC. На второй строчке японец Наоя Инуэ, он является абсолютным чемпионом мира во втором легком весе. Тройку лидеров замкнул украинец Александр Усик. В его арсенале четыре пояса в супертяжелом весе - WBA, WBO, IBF и IBO.

Также, в десятке расположились Сауль Альверез, Девин Хейни и Теофимо Лопес. А сама десятка от P4P и журнала The Ring выглядит следующим образом:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Инуэ
  3. Александр Усик
  4. Сауль Альварес
  5. Артур Бетербиев
  6. Дмитрий Бивол
  7. Девин Хейни
  8. Эррол Спенс
  9. Джервонта Дэвис
  10. Теофимо Лопес

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис дал свой комментарий относительно боя между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну. В своей соцсети Х (бывший Твиттер) он написал, что этот бой не добавит ничего к резюме ЭйДжея. То есть, по мнению, Льюиса этот поединок ничего не стоит и является сильным риском для Джошуа.

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