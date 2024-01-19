P4P обновил рейтинг боксеров независимо от весовой категории

P4P обновил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории в журнале The Ring.

На первом месте продолжает лидировать американский боксер Теренс Кроуфорд, который владеет тремя титулами в полусреднем весе - WB0, WBA и WBC. На второй строчке японец Наоя Инуэ, он является абсолютным чемпионом мира во втором легком весе. Тройку лидеров замкнул украинец Александр Усик. В его арсенале четыре пояса в супертяжелом весе - WBA, WBO, IBF и IBO.

Также, в десятке расположились Сауль Альверез, Девин Хейни и Теофимо Лопес. А сама десятка от P4P и журнала The Ring выглядит следующим образом:

Теренс Кроуфорд Наоя Инуэ Александр Усик Сауль Альварес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Девин Хейни Эррол Спенс Джервонта Дэвис Теофимо Лопес

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис дал свой комментарий относительно боя между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну. В своей соцсети Х (бывший Твиттер) он написал, что этот бой не добавит ничего к резюме ЭйДжея. То есть, по мнению, Льюиса этот поединок ничего не стоит и является сильным риском для Джошуа.