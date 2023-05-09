Отец Месси высказался о будущем клубе Лионеля

Хорхе Месси, отец нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси, поделился мнением о будущем клубе футболиста.

“Лео примет решение после завершения чемпионата Франции. После завершения сезона у нас будет время все проанализировать и решить. Многие СМИ используют имя Месси в своих слухах, но правда в том, что у нас нет договоренностей ни с одним клубом. До конца сезона ничего не будет”, - написал Хорхе в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что 35-летний Месси может перейти в клуб из Саудовской Аравии, где ему предложили порядка 600 миллионов евро за два года.

В нынешнем сезоне Месси провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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