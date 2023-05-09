Жена Месси вмешалась в выбор нового клуба футболиста

Форвард ПСЖ Лионель Месси все еще не определился со своим будущим клубом.

Как сообщает Lequipe, Месси не торопится переезжать в чемпионат Саудовской Аравии, так как хочет поиграть на высоком уровне в Европе.

Кроме того, супруга Лионеля, Антонелла Рокуццо выступила против переезда семьи на Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что Месси получил очень выгодное предложение от одного из клубов в Саудовской Аравии.

Контракт футболиста с ПСЖ истекает ближайшим летом.