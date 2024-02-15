Осимхен не вернулся вовремя в расположение Наполи после КАН. Известна причина

Форвард Наполи и сборной Нигерии Виктор Осимхен еще не вернулся в расположение неаполитанской команды после Кубка африканских наций.

По информации Football Italia, его перелет в Неаполь не состоялся в срок из-за того, что нигериец опоздал на рейс. Участие нападающего в ближайшем матче против Дженоа (17 ферваля) является маловероятным.

25-летний нападающий пропустил последние семь игр Партенопеи из-за участия на КАН в составе сборной Нигерии.

Супер Орлы дошли до финала континентального турнира, где уступили Кот-д'Ивуару (1:2) 11 февраля. На Кубке африканский наций-2023 Осимхен принял участие во всех 7 матчах, но забил только 1 гол.

В нынешнем сезоне нигериец забил восемь голов в 18 матчах за Наполи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 110 миллионов евро.

Наполи занимает только девятое место в Серии А после прошлогоднего чемпионства.