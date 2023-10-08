Онана не хочет ехать на Кубок Африки

Вратарь Манчестер Юнайтед Андре Онана не хочет играть за сборную Камеруна на Кубке Африканских Наций. По информации ESPN, голкипер намерен сосредоточиться на работе с «красными дьяволами» и продемонстрировать свою приверженность по отношению к клубу.

По данным источника камерунский вратарь пребывает в подавленном состоянии из-за своей провальной игры в последних матчах. Напомним, что в 10 матчах за Манчестер Юнайтед Онана пропустил уже 18 мячей.

Добавим, что 27-летний вратарь минувший сезон провел в миланском Интере, с которым добрался до финала Лиги Чемпионов. За его переход боссы Манчестера заплатили 52,5 миллиона евро. Трансферная стоимость игрока, по данным Трансфермаркт, составляет 35 миллионов евро.

Напоминим, что вчера Манчестер Юнайтед победил Брентфорд в рамках восьмого тура Английской Премьер Лиги.