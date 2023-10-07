Мактоминей сделал дубль в компенсированное время и принес Манчестер Юнайтед победу над Брентфордом

«Манчестер Юнайтед» был близок к очередному провалу в матче с «Брентфордом». Еще на 90-й минуте гости вели со счетом 1:0. В компенсированное время Скотт Мактоминей сделал дубль, который принес «красным дьяволам» победу. «Манчестер Юнайтед» с 12 очками занимает девятое место в таблице АПЛ.

АПЛ

8-й тур

«Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд» - 2:1

Голы: Йенсен, 26 (0:1), Мактоминей, 90+3 (1:1), Мактоминей, 90+7 (2:1).