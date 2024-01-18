Официально. Полузащитник Манчестер Юнайтед вернулся в Испанию

Колумбийский полузащитник Манчестер Юнайтед Матео Мейя покинул стан «красных дьяволов».

Как сообщает пресслужба английского клуба, 20-летний игрок на постоянной основе перешел в испанскую Севилью. Каким образом прошёл переход, будь то за деньги или как свободным агентом, Манчестер Юнайтед не раскрыл.

В стан манкунианцев Мейя перешел летом 2019 года из испанской Сарагосы.Transfermarktназывает сумму трансфера в 150 тысяч евро.

В нынешнем сезоне он сыграл в 12 матчах дублирующего состава Юнайтед, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.

Всего за разные молодежные команды МЮ он провел 33 матча, в которых отметился шестью голами и девятью передачами.

Ранее «красные дьяволы» отдали в аренду клубу из Андалусии до конца сезона атакующего полузащитника Ганнибала Межбри.