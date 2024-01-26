Официально. Брентфорд усилился исландским вратарём

Пресс-служба английского Брентфорда огласила о заключении контракта с исландским вратарём Хаконом Вальдимарссоном. Соглашение рассчитано до июня 2028 года с возможностью продления ещё на два года.

В 2023 году Вальдимарссон был признан лучшим вратарем года в шведской высшей лиге. В составе Эльфсборга он провел больше матчей, чем любой другой вратарь в дивизионе (13), и имел самый высокий процент отраженных ударов (78), когда Эльфсборг занял второе место, уступив Мальме по разнице мячей.

Подписание прокомментировал главный тренер Брентфорда Томас Фрэнк:

«Я очень, очень рад, что нам удалось подписать Хакона; конкуренция была со стороны многих других клубов, в том числе и из Премьер-лиги. Мы растем как клуб, и мы доказали, что делаем игроков лучше».

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