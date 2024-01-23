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Ньюкасл может продать парагвайского форварда из-за проблем с финансовым фейр-плей

Новости футбола Сегодня, 05:10
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Ньюкасл может продать парагвайского форварда из-за проблем с финансовым фейр-плей Ньюкасл может продать парагвайского форварда из-за проблем с финансовым фейр-плей

Правила прибыли и устойчивости, из-за которых уже пострадали Эвертон и Ноттингем Форрест, могут вынудить Ньюкасл продать одного из своих игроков.

Как сообщает SkySports, стан «сорок» уже в нынешнее трансферное окно может покинуть Мигель Альмирон. Ныне ведутся переговоры между его клубом и саудовским Аль-Шабабом.

В то же время, отход Кирана Триппьера и Каллума Уилсона почти исключен. Ньюкасл ранее отклонил первоначальное предложение Баварии по Триппьеру и запрос мадридского Атлетико по Уилсону.

Так же в случае продажи Альмирона «сороки» будут искать нового полузащитника.

Ранее на переезд в Саудовскую Аравию своё согласие выразил сам 29-летний вингер.

В нынешнем сезоне Альмирон принял участие в 31 матче Ньюкасла, в котором отметился пятью голами и двумя ассистами.

В январе 2023 года он продлил контракт с «сороками» и нынешнее соглашение рассчитано до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Альмирона в 30 миллионов евро.

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