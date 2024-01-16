Очередной известный игрок. Защитник сборной Бразилии продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Защитник сборной Бразилии и французского Марселя Ренан Лоди станет очередным известным новичком в чемпионате Саудовской Аравии.
Как утверждает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, левый защитник находится на финальной стадии переговоров с местным клубом Аль-Хиляль. Все документы уже готовы, остались последние формальные процедуры.
Сообщается, что контракт бразильца с новым клубом будет рассчитан до июня 2027 года, а Олимпик Марсель получит от Аль-Хилала больше 20 миллионов евро.
Ренан Лоди переехал во Францию прошлым летом из мадридского Атлетико за 13 миллионов евро. За Олимпийцев защитник сыграл 23 матча во всех турнирах и отдал один голевой пас.
Отметим, что в саудовской команде Лоди присоединится к таким известным футболистам как Яссин Буну, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович.
Ранее мы сообщали, что Марсель нацелился на трансфер полузащитника дортмундской Боруссии.