Очередной известный игрок. Защитник сборной Бразилии продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Защитник сборной Бразилии и французского Марселя Ренан Лоди станет очередным известным новичком в чемпионате Саудовской Аравии.

Как утверждает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, левый защитник находится на финальной стадии переговоров с местным клубом Аль-Хиляль. Все документы уже готовы, остались последние формальные процедуры.

Сообщается, что контракт бразильца с новым клубом будет рассчитан до июня 2027 года, а Олимпик Марсель получит от Аль-Хилала больше 20 миллионов евро.

Ренан Лоди переехал во Францию прошлым летом из мадридского Атлетико за 13 миллионов евро. За Олимпийцев защитник сыграл 23 матча во всех турнирах и отдал один голевой пас.

Отметим, что в саудовской команде Лоди присоединится к таким известным футболистам как Яссин Буну, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович.

Ранее мы сообщали, что Марсель нацелился на трансфер полузащитника дортмундской Боруссии.