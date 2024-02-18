Очень серьезная потеря. Лидер Ливерпуля рискует больше не сыграть в этом сезоне

Форвард Ливерпуля Диогу Жота получил травму в матче с Брентфордом (4:1), покинув поле на носилках.

По информации Dave Ockop, в мерсисайдском клубе с большой тревогой ожидают завершения медицинского обследования игрока. Есть опасения, что португалец получил травму задней крестообразной связки.

Если форварду потребуется операция, то он больше не сыграет в этом сезоне. При самых худших раскладах, португалец проведет вне игры до шести месяцев.

В текущем сезоне Жота принял участие в 28 матчах Красных во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и 4 результативные передачи.

Помимо Жоты в лазарете Ливерпуля находятся Трент Александер-Арнольд, Кертис Джонс, Доминик Собослай, Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Тьяго Алькантара и Алисон.