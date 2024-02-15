Обамеянг догнал лучшего бомбардира в истории Лиги Европы по количеству голов

Нападающий Марселя Пьер-Эмерик Обамеянг поразил ворота донецкого Шахтера (2:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Этот гол стал для габонского форварда 30-м во втором по престижности клубном футбольном турнире. По этому показателю нападающий догнал экс-форварда Атлетико и Монако Радамеля Фалькао.

Pierre-Emerick Aubameyang gives Marseille the lead against Shakhtar Donetsk and equals Radamel Falcao as the Europa League’s all-time top goalscorer. ⚽️#UEL https://t.co/dSo5efSWTw — WhoScored.com (@WhoScored) February 15, 2024

Уже в следующем матче Обамеянг получит возможность стать лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы.

Интересно, что в топ-4 голеодоров турнира также входит нападающий Ромы Ромелу Лукаку, который сегодня забил Фейеноорду (1:1). На счету бельгийца 25 точных ударов.

Ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут в следующий четверг, 22 февраля.