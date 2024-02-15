Де Росси стартовал в Лиге Европы с ничьи. Рома и Фейеноорд не смогли определить сильнейшего

Фейеноорд принимал Рому в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Это был первый матч для римской команды под руководством Даниэле Де Росси в еврокубках, который недавно сменил на посту Жозе Моуриньо.

Команды провели ровный первый тайм, без явного преимущества одного из коллективов. Это отчетливо отразилось на статистике ударов: по 8 в сторону ворот друг друга. В компенсированное время Игор Пайшан вывел нидерландскую команду вперед.

Римляне смогли отыграться когда игровое время перевалило за экватор второй половины игры. Леонардо Спинаццола выполнил прострельную передачу в штрафную, которую Ромелу Лукаку смог конвертировать в гол. Бельгиец пробил головой в притирку с правой штангой и вписал свое имя в протокол матча.

На этом команды остановились, ограничившись ничейным результатом. Ответный матч в Риме состоится через неделю, 22 февраля.

Termina la partita al De Kuip.



Nella ripresa pareggiamo con un gol di Lukaku 💪



Appuntamento in casa nostra tra 7 giorni 🏟️🔥#FeyenoordRoma #UEL pic.twitter.com/aLUSJl5jRD — AS Roma (@OfficialASRoma) February 15, 2024

Лига Европы УЕФА, 1/16 финала

1-й матч

Фейеноорд - Рома - 1:1

Голы: Пайшан, 45+1 - Лукаку, 67