Де Росси стартовал в Лиге Европы с ничьи. Рома и Фейеноорд не смогли определить сильнейшего
Фейеноорд принимал Рому в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Это был первый матч для римской команды под руководством Даниэле Де Росси в еврокубках, который недавно сменил на посту Жозе Моуриньо.
Команды провели ровный первый тайм, без явного преимущества одного из коллективов. Это отчетливо отразилось на статистике ударов: по 8 в сторону ворот друг друга. В компенсированное время Игор Пайшан вывел нидерландскую команду вперед.
Римляне смогли отыграться когда игровое время перевалило за экватор второй половины игры. Леонардо Спинаццола выполнил прострельную передачу в штрафную, которую Ромелу Лукаку смог конвертировать в гол. Бельгиец пробил головой в притирку с правой штангой и вписал свое имя в протокол матча.
На этом команды остановились, ограничившись ничейным результатом. Ответный матч в Риме состоится через неделю, 22 февраля.
Лига Европы УЕФА, 1/16 финала
1-й матч
Фейеноорд - Рома - 1:1
Голы: Пайшан, 45+1 - Лукаку, 67