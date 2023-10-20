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Нужно подняться на другой уровень. Суперзвезда НХЛ высказался о провальном старте

Новости хоккея Сегодня, 18:50
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Нужно подняться на другой уровень. Суперзвезда НХЛ высказался о провальном старте Фото: nhl.com/Автор неизвестен

Капитан «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид дал комментарий после поражения от «Филадельфии Флайерс» (1:4) в матче регулярного сезона НХЛ.

«Я думаю, нам всем нужно подняться на другой уровень. Мы еще не были там в этом сезоне. К счастью для нас, прошло всего четыре игры, но, как бы то ни было, это уже четыре игры. Пришло время проявить себя с лучшей стороны и начать проводить хорошие матчи», - приводит слова Коннора Макдэвида официальный сайт НХЛ.

«Эдмонтон Ойлерс» потерпели три поражения в четырех матчах. Они смогли выиграть только у «Нэшвилла». Коннор Макдэвид набрал шесть очков в этих четырех матчах - два гола, четыре ассиста.

Все знают, что капитан «Эдмонтона» может лучше. В прошлом сезоне Коннор Макдэвид набрал фантастические 153 (64+89) очка - это рекорд НХЛ в 21-м веке. Макдэвид является пятикратным обладателем Арт Росс Трофи. Хотя в НХЛ он провел только восемь полных сезонов.

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