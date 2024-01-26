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Новые агенты игрока Баварии хотят, чтобы футболист побыстрее начал переговоры с клубом

Новости футбола Сегодня, 15:55
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Новые агенты игрока Баварии хотят, чтобы футболист побыстрее начал переговоры с клубом Новые агенты игрока Баварии хотят, чтобы футболист побыстрее начал переговоры с клубом

У вингера Баварии Мюнхен Лероя Сане появились новые агенты, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источников, эти агенты имеют хорошие отношения с руководством мюнхенской команды. Они хотят, чтобы Лерой Сане поскорее начал переговоры с клубом о новом долгосрочном контракте. К слову, это агентство представляет интересы Мусиалы и Ваннера. Действующее соглашение Сане рассчитано до лета 2025 года. Сам футболист сосредоточен на Баварии Мюнхен и хочет выигрывать трофеи. Тем не менее, привлекательность из Премьер-лиги остается.

Напомним, что 30 июня 2020 года Сане подписал пятилетний контракт с Баварией. Немецкий клуб заплатил за него 45 миллионов евро. 3 июля трансфер Лероя был завершен.

К слову, главный тренер Униона Ненад Бьелица отметился неспортивным поведением в перенесенном матче 13-го тура Бундеслиги против Баварии. На 75-й минуте встречи хорватский специалист отвесил пощечину Лерою Сане, когда тот пытался забрать у тренера мяч, чтобы быстрее ввести его в игру из-за лицевой линии. За такое агрессивное действие Бьелица получил красную карточку.

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