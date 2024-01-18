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Новичок Барселоны сегодня дебютирует в стартовом составе

Новости футбола Сегодня, 06:15
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Новичок Барселоны сегодня дебютирует в стартовом составе Getty Images

Бразильский вундеркинд Витор Роке сегодня впервые сыграет в стартовом составе Барселоны. Он выйдет с первых минут на матч 1/8 финала Кубка Испании против Унионистас Саламанка, сообщает журналист Diario Sport Рожер Торелло.

Ранее Роке отыграл за Барселону только 38 минут. Он выходил на замену в матче Ла Лиги проти Лас-Пальмаса (2:1) и игре 1/16 финала Кубка Испании с Барбастро.

В тренерском штабе Барселоны надеются, что появление в команде Роке позволит снять нагрузку с основного центрального форварда команды Роберта Левандовски.

Летом Барселона заплатила за Роке Атлетико Паранаэнсе 40 миллионов евро, но к чемпионам Испании он присоединился только в январе. За родной клуб в завершившемся сезоне бразильской Серии А Роке забил 12 голов в 25 матчах.

Напомним, летом у Барселоны может появиться новый главный тренер.

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