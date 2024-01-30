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Нойер не отрицает возможность прихода экс-тренера дортмундской Боруссии в Баварию

Новости футбола Сегодня, 07:06
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Нойер не отрицает возможность прихода экс-тренера дортмундской Боруссии в Баварию Нойер не отрицает возможность прихода экс-тренера дортмундской Боруссии в Баварию

Дортмундская Боруссия в послужном списке Юргена Клоппа как тренера некоторых может отпугнуть от мысли, что пока что нынешний наставник Ливерпуля может возглавить Баварию. Но не Мануеля Нойера.

Как цитирует «Ману» talkSPORT ,клуб был бы не против заиметь такого специалиста:

"Я думаю, что это зависит от него и не считаю, что Бавария имеет что-то против этого.

Он известный, очень хороший, опытный, тактически подкованный тренер, который пользуется большим уважением у всех футболистов и спортсменов, и я считаю, что он определенно является потенциальным кандидатом, который в какой-то момент мог бы работать в Баварии.

Захочет ли он это сделать - конечно, его дело. Может быть, сначала он хочет отдохнуть. Может быть, он больше не хочет заниматься повседневными делами - я могу представить, что однажды он может стать тренером национальной сборной. Конечно, это зависит в основном от него».

Напомним, что именно с Боруссией Клопп работал до прихода в Ливерпуль. В 2008-2015 годах тренер дважды выигрывал Бундеслигу, а так же в 2013 году дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл как раз таки Баварии.

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