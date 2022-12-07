Невеста Роналду назвала позором то, что форвард не вышел в старте на матч ЧМ-2022

Невеста форварда сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес расстроилась из-за того, что ее возлюбленный не появился в основном составе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

“Хочу поздравить Португалию. Но считаю позором, что я не смогла насладиться лучшим игроком в мире в течение 90 минут. Болельщики на трибунах весь матч выкрикивали твое имя”, - написала она.

Напомним, что Роналду появился на поле во втором тайме. Вместо него в старте вышел Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу.