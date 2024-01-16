Невероятный результат. Эмбиид сравнялся с Абдул-Джаббаром

MVP прошлого сезона НБА и лидер Филадельфии Джоэл Эмбиид выдал невероятный матч против Хьюстона (124:115).

Камерунец сумел набрать 41 очков, сделать 10 подборов и оформить 3 ассиста. 29-летний баскетболист реализовал 12 бросков из 21 с игры, а также 16 из 17 со штрафных.

Тем самым Эмбиид провел 16 игру подряд, в которой он набирает не менее 30 очков и делает не менее 10 подборов. Только Уилту Чемберлену удавалось проводить больше таких игр кряду.

Эмбиид повторил достижение легендарного Карима Абдул-Джаббара, который лишь один раз провел 16 таких матчей подряд.

C 25 победами в 38 матчах Филадельфия занимает третье место в Восточной конференции.