Невероятная цифра. Джокович более 2 тысяч дней не проигрывал на Australian Open

Сегодняшняя победа Янника Синнера над Новаком Джоковичем в полуфинале Australian Open 2024 прервала невероятную серию сербского теннисиста на этом турнире.

Джокович не проигрывал на Australian Open на протяжение 2195 дней. Свое предыдущее поражение 36-летний серб потерпел еще в 2018 году – от корейца Чон Хьона в четвертом раунде.

После этого Джокович выиграл Australian Open в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах. В 2022 он пропустил турнир из-за нарушения правил вакцинации.

Интересно, что Синнер выиграл у Джоковича 3 из 4 последних матчей.

В финале Синнер сыграет против победителя матча между Даниилом Медведевым и Александером Зверевым.