Невероятная цифра. Джокович более 2 тысяч дней не проигрывал на Australian Open
Новости тенниса Сегодня, 04:30
Getty Images
Сегодняшняя победа Янника Синнера над Новаком Джоковичем в полуфинале Australian Open 2024 прервала невероятную серию сербского теннисиста на этом турнире.
Джокович не проигрывал на Australian Open на протяжение 2195 дней. Свое предыдущее поражение 36-летний серб потерпел еще в 2018 году – от корейца Чон Хьона в четвертом раунде.
После этого Джокович выиграл Australian Open в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах. В 2022 он пропустил турнир из-за нарушения правил вакцинации.
Интересно, что Синнер выиграл у Джоковича 3 из 4 последних матчей.
В финале Синнер сыграет против победителя матча между Даниилом Медведевым и Александером Зверевым.
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