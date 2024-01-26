Конец гегемонии. Джокович вылетел с Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер, который занимает четвертое место в рейтинге ATP, переиграл Новака Джоковича в полуфинале Australian Open 2024!

В двух первых сетах итальянец буквально разгромил легендарного серба. В первой партии Синнер выиграл два гейма на подаче Джоковича и выиграл 6:1. То же самое было и во второ сете, который закончился победой итальянца 6:2.

Но Джоковичу все же удалось вернуться в игру. Во третьем сете он не ошибался на своей подаче, отыграл матчбол, а на тай-брейке выиграл 8:6 и сделал счет по сетам 2:1.

Однако неудача никак не повлияла на Синнера. В четвертом сете он продолжил доминировать на корте и выиграл 6:3.

Для Синнера это будет первый финал турнира Большого шлема в карьере. Его соперником будет победитель матча между Александером Зверевым и Даниилом Медведевым.

Новак Джокович 10 раз в карьере выигрывал Australian Open.