Несмотря на плохие результаты Тухелю не грозит увольнение

Наставник мюнхенской Баварии Томас Тухель несмотря на неутешительные результаты в Бундеслиге останется на своей должности. Об этом в своих соцсетях написал известный инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство Баварии подтвердило, что не собирается увольнять главного тренера команды, несмотря на поражение от Байера. Генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дризен подчеркнул, что Тухель остается на своем посту, и команда будет продолжать двигаться вперед несмотря на сложности.

«Ничего не изменилось после заслуженного поражения, мы не собираемся сдаваться и продолжим двигаться вперед», - сказал функционер.

Напомним, что вчера Бавария в гостях потерпела разгромное поражение от Байера и теперь отстает от Леверкузена на пять очков в турнирной таблице Бундеслиги.