Несколько клубов АПЛ положили глаз на вингера из Чемпионшипа

Передовые клубы АПЛ не брезгуют искать себе усиление в низших лигах, и Тоттенхэм – не исключение.

По информации портала football.london, «шпоры» положили глаз на 20-летнего вингера Норвича Джонатана Роу, который в этом сезоне забил 11 голов в 25 матчах Чемпионшипа.

Ныне клуб из столицы Великобритании только лишь наблюдает за игроком и никаких конкретных действий не предпринимает.

Тем не менее, чтобы забрать игрока юношеской сборной Англии себе, Тоттенхэму придется выиграть конкуренцию у Брентфорда, который по сообщениюSkySports так же пребывает на радарах клуба.

Пока неясно, отпустит ли его Норвич, который, хоть и пребывает на 11 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, но расстояние от шестого места, которое даст возможность побороться за выход в АПЛ в плей-оф, составляет лишь два бала.

Transfermarktоценивает Роу в 5 миллионов евро, а его контракт с «канарейками» рассчитан до июня 2025 года.

Ранее Брентфорд сумел сберечь в своем составе Айвена Тони, которым ранее интересовался Арсенал.