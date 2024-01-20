Нереальное предложение для Мбаппе, Баварии нужен Трипьер. Главные трансферные новости за 20 января

Dailysports подготовил для вас дайджест из главных трансферных новостей и слухов, которые фигурировали в СМИ в субботу, 20 января.

ПСЖ готовит коcмическое предложение для Мбаппе

Журналист французского Canal+ Стефан Ги сообщил, что Пари Сен-Жермен предложил своему лидеру Килиану Мбаппе контракт на 4 года с заработком в размере 400 миллионов евро. Предложение включает в себя 100 миллионов евро заработка, включая рекламные активности, а также готовность клуба выплачивать ему 100 миллионов евро в год в виде зарплаты.

Экс-звезда Ювентуса и Баварии нашел себе клуб в Турции

Бывший вингер Ювентуса и Баварии Дуглас Коста продолжит карьеру в турецкой Суперлиге. Новой командой известного бразильца станет Самсунспор. Фабрицио Романо сообщает, что стороны находятся на финальной стадии переговоров, а контракт будет рассчитан до июня 2026 года.

Бавария достигла устной договоренности c Трипьером

Бавария достигла устного соглашения с защитником сборной Англии и Ньюкасла Кираном Трипьером. Отмечается, что 33-летний игрок хочет перейти в мюнхенский клуб уже в январе. Бавария также начала разговоры с Ньюкаслом по поводу возможного трансфера опытного футболиста, которого рассматривают в качестве альтернативы переходу Мукиеле из ПСЖ.

Клуб Ла Лиги отправил в отставку главного тренера

Испанский Кадис отправил в отставку главного тренера Серхио Гонсалеса. В нынешнем сезоне под руководством Гонсалеса Кадис демонстрировал неубедительные результаты и рискует покинуть Ла Лигу. Имя нового главного тренера клуб должен объявить в ближайшее время.