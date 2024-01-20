EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Нереальное предложение для Мбаппе, Баварии нужен Трипьер. Главные трансферные новости за 20 января

Нереальное предложение для Мбаппе, Баварии нужен Трипьер. Главные трансферные новости за 20 января

Новости футбола Сегодня, 17:05
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Нереальное предложение для Мбаппе, Баварии нужен Трипьер. Главные трансферные новости за 20 января Нереальное предложение для Мбаппе, Баварии нужен Трипьер. Главные трансферные новости за 20 января

Dailysports подготовил для вас дайджест из главных трансферных новостей и слухов, которые фигурировали в СМИ в субботу, 20 января.

ПСЖ готовит коcмическое предложение для Мбаппе

Журналист французского Canal+ Стефан Ги сообщил, что Пари Сен-Жермен предложил своему лидеру Килиану Мбаппе контракт на 4 года с заработком в размере 400 миллионов евро. Предложение включает в себя 100 миллионов евро заработка, включая рекламные активности, а также готовность клуба выплачивать ему 100 миллионов евро в год в виде зарплаты.

Экс-звезда Ювентуса и Баварии нашел себе клуб в Турции

Бывший вингер Ювентуса и Баварии Дуглас Коста продолжит карьеру в турецкой Суперлиге. Новой командой известного бразильца станет Самсунспор. Фабрицио Романо сообщает, что стороны находятся на финальной стадии переговоров, а контракт будет рассчитан до июня 2026 года.

Бавария достигла устной договоренности c Трипьером

Бавария достигла устного соглашения с защитником сборной Англии и Ньюкасла Кираном Трипьером. Отмечается, что 33-летний игрок хочет перейти в мюнхенский клуб уже в январе. Бавария также начала разговоры с Ньюкаслом по поводу возможного трансфера опытного футболиста, которого рассматривают в качестве альтернативы переходу Мукиеле из ПСЖ.

Клуб Ла Лиги отправил в отставку главного тренера

Испанский Кадис отправил в отставку главного тренера Серхио Гонсалеса. В нынешнем сезоне под руководством Гонсалеса Кадис демонстрировал неубедительные результаты и рискует покинуть Ла Лигу. Имя нового главного тренера клуб должен объявить в ближайшее время.

Популярные новости
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 13:28 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 10:58 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола Вчера, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола Вчера, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола Вчера, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Новости футбола Вчера, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:06 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:05 Нереальное предложение для Мбаппе, Баварии нужен Трипьер. Главные трансферные новости за 20 января Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН-2023. Тунис и Мали в напряженной борьбе не смогли определить сильнейшего Новости футбола Сегодня, 16:50 Серия А. Милан вырвал победу над Удинезе в скандальном поединке Новости баскетбола Сегодня, 16:09 Лидер Пэйсерс установил уникальное достижение в НБА Новости футбола Сегодня, 15:39 Скандал в Серии А. Матч Удинезе - Милан останавливали из-за расизма на трибунах Новости Олимпийский игр Сегодня, 15:38 МОК ввел ограничения на свободу слова во время летней Олимпиады Новости футбола Сегодня, 15:06 Стала известно, сколько в Хайдуке будет зарабатывать Перишич Новости футбола Сегодня, 15:01 Неожиданный поворот. Известно, где продолжит карьеру экс-звезда Ювентуса и Баварии Новости футбола Сегодня, 14:47 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Новак Джокович – Адриан Маннарино прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года MMA Сегодня Ракель Пеннингтон – Майра Буэно Силва прогноз и ставки на бой 21 января 2024 года MMA Сегодня Шон Стриклэнд — Дрикус Дю Плесси прогноз и ставки на бой 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Фрозиноне – Кальяри прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Лидс Юнайтед – Престон Норт Энд прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Осасуна – Хетафе прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Эмполи – Монца прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Бавария Мюнхен — Вердер Бремен прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года Футбол 21 янв 2024 Реал Мадрид – Альмерия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года