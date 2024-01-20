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Мбаппе может остаться в Париже

Новости футбола Сегодня, 10:00
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Мбаппе может остаться в Париже Мбаппе может остаться в Париже

Журналист французского Canal+ Стефан Ги сообщил, что клуб Пари Сен-Жермен предложил своему лидеру Килиану Мбаппе контракт на 4 года с заработком в размере 400 миллионов евро.

Ги отметил, что в вопросе финансов у клуба нет конкурентов, и он подтвердил, что мать Мбаппе участвует в обсуждении договора. Согласно журналисту, предложение включает в себя 100 миллионов евро заработка, включая рекламные активности, а также готовность клуба выплачивать ему 100 миллионов евро в год в виде зарплаты.

«Подтверждаю, если речь идет о деньгах, а этот вопрос берет на себя мать Килиана – «ПСЖ» не имеет соперников. Клуб предложил Мбаппе 400 миллионов евро на 4 года.

Согласно документальному фильму о нем Envoyé Special – Килиан получит в общей сложности 100 миллионов евро доходов, включая рекламу. И ПСЖ готов дать ему 100 млн зарплаты в год», – сказал Ги.

Также отмечалось, что в Реале отрицают наличие установленного срока для принятия Мбаппе решения относительно предложения о переходе. Действующий контракт 25-летнего француза с ПСЖ истекает летом.

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