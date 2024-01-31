После проигрыша Месси награды игроку года The Best Холланда задумался о переходе в Реал

В середине января Эрлинг Холланд проиграл Лионелю Месси опрос FIFA The Best и это может подтолкнуть норвежского форварда Манчестер Сити к решительным действиям.

Как сообщаетAs, в среде нападающего после победы аргетнинца на обсуждение была вынесена возможность «перейти в такой клуб, как Реал, чтобы получить ещё больше внимания».

Холланд вместе с Месси набрал по 48 очков в опросеFIFATheBest, но проиграл аргентинцу, который получил больше баллов от капитанов национальных команд.

Напомним, ранее мы сообщали о целой операции, которую предприняли «сливочные», чтобы переманить норвежского нападающего в свою команду.

В нынешнем сезоне нападающий провел 22 матча за Манчестер Сити, в которых провел 19 матчей и отдал пять результативных передач.

Transfermarktоценивает игрока в 180 миллионов евро.