После проигрыша Месси награды игроку года The Best Холланда задумался о переходе в Реал
В середине января Эрлинг Холланд проиграл Лионелю Месси опрос FIFA The Best и это может подтолкнуть норвежского форварда Манчестер Сити к решительным действиям.
Как сообщаетAs, в среде нападающего после победы аргетнинца на обсуждение была вынесена возможность «перейти в такой клуб, как Реал, чтобы получить ещё больше внимания».
Холланд вместе с Месси набрал по 48 очков в опросеFIFATheBest, но проиграл аргентинцу, который получил больше баллов от капитанов национальных команд.
Напомним, ранее мы сообщали о целой операции, которую предприняли «сливочные», чтобы переманить норвежского нападающего в свою команду.
В нынешнем сезоне нападающий провел 22 матча за Манчестер Сити, в которых провел 19 матчей и отдал пять результативных передач.
Transfermarktоценивает игрока в 180 миллионов евро.