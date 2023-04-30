В летнее трансферное окно самый дорогой футболист в истории футбола Неймар может покинуть ПСЖ.

По данным Fichajes, 31-летний бразилец может оказаться в АПЛ, где за ним следят три клуба.

В частности, бразильца хотят видеть в составе “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити” и “Челси”.

ПСЖ готов продать Неймара, что уже давно обсуждается в прессе. Клубу необходимо снизить зарплатную ведомость, а бразилец является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Напомним, что в 2017 году Неймара купили у “Барселоны” за 222 миллиона евро.