"Не уверен, что у них есть мой номер". Лидер Жироны прокомментировал слухи о Барселоне

Капитан Жироны Алейш Гарсия прокомментировал слухи о своем возможном переходе в Барселону ближайшим летом.

“Я даже не думаю, что у них есть мой номер телефона! Когда ты играешь на хорошем уровне, многие клубы, очевидно, проявляют интерес, и начинаются слухи. Посмотрим в конце сезона”, – цитирует Гарсию Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Барселона готова предложить Жироне в обмен на Алейша Гарсию центрального защитника Мику Мармоля, который сейчас играет за Лас-Пальмас, но у чемпионов Испании есть опция обратного выкупа.

По словам представителей руководства Жироны, клаусула Алейша Гарсии составляет 20 миллионов евро.

Алейш Гарсия в этом сезоне отметился 3 голами и 4 ассистами в 23 матчах Ла Лиги. До Жироны он играл за Манчестер Сити, Эйбар, Мускрон и Динамо Бухарест. В этом году Гарсия дебютировал за сборную Испании.