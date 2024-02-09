Барселона нашла способ, как подписать капитана Жироны летом

Центральный защитник и капитан сенсационной Жироны Алейш Гарсия остается приоритетным вариантом усиления для Барселоны летом. Как сообщает Mundo Deportivo, клуб уже разработал формулу, согласно которой этот трансфер станет более дешевым.

У Барселоны до сих пор есть право первоочередного выкупа защитника Лас-Пальмаса Мики Мармоля. Именно этого футболиста летом очень хочет приобрести Жирона.

Барселона планирует воспользоваться возможностью выкупа Мармоля и отдать его в Жирону в качестве обмена на Алейша Гарсию.

Ранее официальные представители Жироны завляли, что клаусула 26-летнего футболиста составляет 20 миллионов евро. Сам полузащитник говорил, что играть за Барселону – его мечта.

Мика Мармоль, который является воспитанником Барселоны, в текущем сезоне сыграл 21 матч за Лас-Пальмас.