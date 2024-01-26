Не только Клопп. Спортивный директор Ливерпуля покидает клуб

Спортивный директор Ливерпуля Йорг Шмадтке покинет клуб после закрытия зимнего трансферного окна, сообщает официальный сайт клуба.

Он уходит из Ливерпуля следом за главным тренером команды Юргеном Клоппом, про что стало также известно сегодня.

Шмадтке пришел в Ливерпуль только летом прошлого года. Ранее он работал в Вольфсбурге, Кельне и Ганновере. Считается, что Шмадтке сыграл ключевую роль в трансферах Ватару Эндо, Раяна Гравенберха и Доминика Собослаи.

Ливерпуль в текущем сезоне лидирует в чемпионате Англии. В его активе 48 очков после 21 тура.