Не последовал примеру Хендерсона. Джеррард продлил контракт со своим клубом

Легендарный Стивен Джеррард остается на посту главного тренера Аль-Иттифак. Саудовский клуб официально объявил о подписании нового контракта с английским тренером.

Новый договор Джеррарда с Аль-Иттифак рассчитан до лета 2027 года, тогда как предыдущее соглашение истекало в июне 2025.

"Это очень приятно для меня и моей семьи и похоже на признание за большой труд и преданность делу. С самого начала знал, что тут меня ждет большая и сложная работа. Я тоже понимаю свою позицию, как тренера, поскольку футбол – это бизнес, ориентированный на результат.

Я никогда не принимаю ситуацию как должное. Я понимаю, где мы находимся в лиге, но также уверен, что мы станем лучше. До того, как приступить к работе, я никогда раньше не был в Саудовской Аравии, и это было полной противоположностью тому восприятию, которое у меня было раньше. Легким решением было бы остаться в Ливерпуле и ждать работы. Но мы всей семьей решили, что хотим чего-то немного нестандартного", – прокомментировал свое решение Джеррард.

Аль-Иттифак переживает неудачные времена в чемпионате Саудовской Аравии. Команда Джеррарда не может выиграть в 8 матчах подряд и занимает лишь 8 место.

Напомним, вчера официально контракт с Аль-Иттифак разорвал другой экс-капитан Ливерпуля – Джордан Хендерсон. 33-летний англичанин на правах свободного агента перешел в Аякс.