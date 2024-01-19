EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Не последовал примеру Хендерсона. Джеррард продлил контракт со своим клубом

Не последовал примеру Хендерсона. Джеррард продлил контракт со своим клубом

Новости футбола Сегодня, 03:30
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Не последовал примеру Хендерсона. Джеррард продлил контракт со своим клубом twitter.com/Ettifaq

Легендарный Стивен Джеррард остается на посту главного тренера Аль-Иттифак. Саудовский клуб официально объявил о подписании нового контракта с английским тренером.

Новый договор Джеррарда с Аль-Иттифак рассчитан до лета 2027 года, тогда как предыдущее соглашение истекало в июне 2025.

"Это очень приятно для меня и моей семьи и похоже на признание за большой труд и преданность делу. С самого начала знал, что тут меня ждет большая и сложная работа. Я тоже понимаю свою позицию, как тренера, поскольку футбол – это бизнес, ориентированный на результат.

Я никогда не принимаю ситуацию как должное. Я понимаю, где мы находимся в лиге, но также уверен, что мы станем лучше. До того, как приступить к работе, я никогда раньше не был в Саудовской Аравии, и это было полной противоположностью тому восприятию, которое у меня было раньше. Легким решением было бы остаться в Ливерпуле и ждать работы. Но мы всей семьей решили, что хотим чего-то немного нестандартного", – прокомментировал свое решение Джеррард.

Аль-Иттифак переживает неудачные времена в чемпионате Саудовской Аравии. Команда Джеррарда не может выиграть в 8 матчах подряд и занимает лишь 8 место.

Напомним, вчера официально контракт с Аль-Иттифак разорвал другой экс-капитан Ливерпуля – Джордан Хендерсон. 33-летний англичанин на правах свободного агента перешел в Аякс.

Связанные команды и лиги
Аль-Иттифак Про-лига Саудовская Аравия
Популярные новости
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 01:55 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 01:24 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Синнер уверенно обыграл 29-ю ракетку в 1/16 финала Australian Open 2024 Новости тенниса Вчера, 22:43 Синнер уверенно обыграл 29-ю ракетку в 1/16 финала Australian Open 2024
Кубок Испании. Атлетико в феерическом матче переиграл Реал и вышел в четвертьфинал Новости футбола Вчера, 18:09 Кубок Испании. Атлетико в феерическом матче переиграл Реал и вышел в четвертьфинал
Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле Новости футбола Вчера, 16:01 Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле
Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании Новости футбола Вчера, 15:30 Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:52 Первая сенсация на Кубке Азии. Главный фаворит турнира потерпел поражения Новости футбола Сегодня, 08:40 Тоттенхэм включился в гонитву за молодым норвежцем Новости футбола Сегодня, 08:23 Клубы из европейских топ-лиг борются за польского вундеркинда Новости тенниса Сегодня, 08:17 Пятая ракетка мира уверенно прошел в 1/8 финала Australian Open Новости футбола Сегодня, 07:43 Ньюкасл отреагировал на интерес к своему лидеру со стороны топ-клуба Новости футбола Сегодня, 07:33 Шахтер купил бразильца и объявил о его трансфере с помощью сцены из "Один дома" Новости футбола Сегодня, 07:26 Экс-вингер ПСЖ определился со своим будущим клубом Новости футбола Сегодня, 07:08 Не долго был без работы. Моуринью договорился с новым клубом Новости футбола Сегодня, 06:40 Аль-Наср хочет избавиться от африканской звезды Новости тенниса Сегодня, 06:03 Джокович в трех сетах пробился в 1/8 финала Australian Open
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Сампдория – Парма прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол Сегодня Бержерак Перигор– Лион прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года