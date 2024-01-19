Не долго был без работы. Моуринью договорился с новым клубом
Новости футбола Сегодня, 07:08
Getty Images
Легендарный португалец Жозе Моуринью в ближайшее время станет новым главным тренером саудовского Аль-Шабаба, сообщает Asharq Al-Awsat.
Моуринью уже имеет устную договоренность с клубом, и находится в тесном контакте со спортивным директором Доминико Тите. Ожидается, что в ближайшие дни он прибудет в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для окончательного завершения сделки.
Напомним, несколько дней назад Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера Ромы. На его место клуб назначил бывшего полузащитника Даниэле Де Росси.
Аль-Шабаб после 19 туров занимает лишь 11-е место в чемпионате Саудовской Аравии. На данный момент команду тренирует хорват Игор Бишчан, а главной звездой является экс-игрок Атлетико Янник Феррейра Карраско.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости хоккея Сегодня, 01:55 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
Новости баскетбола Сегодня, 01:24 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Новости тенниса Вчера, 22:43 Синнер уверенно обыграл 29-ю ракетку в 1/16 финала Australian Open 2024
Новости футбола Вчера, 18:09 Кубок Испании. Атлетико в феерическом матче переиграл Реал и вышел в четвертьфинал
Новости футбола Вчера, 16:01 Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле
Новости футбола Вчера, 15:30 Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:52 Первая сенсация на Кубке Азии. Главный фаворит турнира потерпел поражения Новости футбола Сегодня, 08:40 Тоттенхэм включился в гонитву за молодым норвежцем Новости футбола Сегодня, 08:23 Клубы из европейских топ-лиг борются за польского вундеркинда Новости тенниса Сегодня, 08:17 Пятая ракетка мира уверенно прошел в 1/8 финала Australian Open Новости футбола Сегодня, 07:43 Ньюкасл отреагировал на интерес к своему лидеру со стороны топ-клуба Новости футбола Сегодня, 07:33 Шахтер купил бразильца и объявил о его трансфере с помощью сцены из "Один дома" Новости футбола Сегодня, 07:26 Экс-вингер ПСЖ определился со своим будущим клубом Новости футбола Сегодня, 07:08 Не долго был без работы. Моуринью договорился с новым клубом Новости футбола Сегодня, 06:40 Аль-Наср хочет избавиться от африканской звезды Новости тенниса Сегодня, 06:03 Джокович в трех сетах пробился в 1/8 финала Australian Open
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Сампдория – Парма прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол Сегодня Бержерак Перигор– Лион прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года