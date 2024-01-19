Не долго был без работы. Моуринью договорился с новым клубом

Легендарный португалец Жозе Моуринью в ближайшее время станет новым главным тренером саудовского Аль-Шабаба, сообщает Asharq Al-Awsat.

Моуринью уже имеет устную договоренность с клубом, и находится в тесном контакте со спортивным директором Доминико Тите. Ожидается, что в ближайшие дни он прибудет в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для окончательного завершения сделки.

Напомним, несколько дней назад Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера Ромы. На его место клуб назначил бывшего полузащитника Даниэле Де Росси.

Аль-Шабаб после 19 туров занимает лишь 11-е место в чемпионате Саудовской Аравии. На данный момент команду тренирует хорват Игор Бишчан, а главной звездой является экс-игрок Атлетико Янник Феррейра Карраско.