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"Не буду плакать из-за того, что кто-то выиграл". Джошуа назвал своего фаворита в бою Фьюри - Усик

Новости бокса Сегодня, 09:10
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"Не буду плакать из-за того, что кто-то выиграл". Джошуа назвал своего фаворита в бою Фьюри - Усик "Не буду плакать из-за того, что кто-то выиграл". Джошуа назвал своего фаворита в бою Фьюри - Усик

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о предстоящем объединительном поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Эй Джей отдает преимущество в грядущей большой схватке украинцу, но сам хотел бы сразиться с Фьюри.

Поединок Фьюри - Усик пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), 17 февраля. На кону будут стоять пояса IBF, WBA, WBO и IBO супертяжелого веса, которыми владеет украинец, а также пояс WBC, принадлежащий “Цыганскому королю”.

«Это будет хороший бой. Я думаю, что Усик выиграет. Меня это не особо беспокоит. Я просто хочу, чтобы они оба здоровыми покинули ринг, поскольку это будет очень тяжелый поединок.

Результат боя никак не повлияет на мою жизнь. Я не похож на одного из тех фанатов, которые начинают плакать, потому что кто-то выиграл или проиграл. Как будет, так будет. Завтра наступит. Удачи им обоим.

С кем бы я хотел подраться? Вероятно, с Тайсоном Фьюри. Думаю, что это был бы лучший бой для фанатов и для меня", - сказал Джошуа.

Джошуа следующий бой проведет против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Поединок состоится 8 марта 2024 года.

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