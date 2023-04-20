Названо место проведения матча Украина - Мальта в отборе Евро-2024

Матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборные Украины и Мальты проведут матч в Словакии, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Поединок пройдет на стадионе Антона Малатинского в городе Трнава. Встреча состоится 19 июня.

Матч не может быть проведен в Украине по соображениям безопасности, из-за вероломного вторжения россии.

Перед матчем с Мальтой украинцы проведут гостевой поединок с Северной Македонией (16 июня).

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