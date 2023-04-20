Стало известно расписание 1/2 финала Лиги чемпионов

В УЕФА опубликовали даты проведения матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

На сайте организации говорится, что “Реал” и “Манчестер Сити” сыграют первую игру в Мадриде 9 мая, а ответная встреча пройдет в Манчестере 17 мая.

В то же время игра между “Интером” и “Миланом” состоится 10 мая, а ответная встреча пройдет 16 мая.

Напомним, что решающий матч турнира пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.