Названа зарплата Тухеля в "Баварии"

Стало известно, сколько будет зарабатывать новый главный тренер мюнхенской “Баварии” Томас Тухель, сообщает Bild.

По сведениям источника, зарплата тренера составит 10-12 миллионов евро в год. Стоит отметить, что в своем предыдущем клубе “Челси” он получал 15 миллионов евро в год.

Напомним, что Тухель сменил на посту наставника “Баварии” Юлиана Нагельсманна, который был отправлен в отставку.

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