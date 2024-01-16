Названа дата возвращения на ринг Джо Джойса и его следующий соперник
Новости бокса Сегодня, 13:20
Названа дата возвращения на ринг Джо Джойса и его следующий соперник
Стало известно, с кем проведет свой следующий бой британский боксер супертяжелого дивизиона Джо Джойс.
По информации Boxing News, британец вернется на ринг 16 марта. Соперником Джойса должен стать его соотечественник Кэш Али. Ожидается, что оппоненты выйдут на ринг в Бирмингеме.
В 2023 году Джойс дважды проиграл представителю Китая Чжану Чжилею. В апреле британец потерял титул временного чемпиона WBO. А в сентябре уступил китайскому бойцу в их реванше - Чжилей нокаутировал Джозефа в третьем раунде.
31-летний Али не боксировал с июля прошлого года, когда он проиграл по очкам после шести раундов Богдану Миронцу из Украины.
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