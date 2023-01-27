Наставник ПСЖ рассказал, какая позиция в команде нуждается в усилении

Наставник ПСЖ Кристоф Галтье считает, что его команде нужно усилить игру в атаке.

По словам специалиста, на данный момент у него нет футболистов, которые могли бы заменить лидеров в случае отсутствия.

“Было бы неплохо, если бы мы купили еще одного игрока в атакующую линию”, — сказал он.

Ранее СМИ писали, что ПСЖ интересуется форвардом “Лиона” Райаном Шерки, но “ткачи” отказались его продавать.