"Наполи" вырвал победу над "Ювентусом"
Новости футбола Сегодня, 16:49
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Италии неаполитанский “Наполи” на выезде обыграл туринский “Ювентус” со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил Джакомо Распадори.
“Наполи”, набрав 78 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Ювентус” с 59 очками остался на третьей позиции.
“Ювентус” – “Наполи” - 0:1 (0:0)
Гол: Распадори, 90+3 - 0:1
“Ювентус”: Щесны, Ругани, Гатти, Данило, Соуле (Фаджоли, 66), Костич (Кьеза, 61), Рабьо, Локателли, Миретти (Ди Мария, 61), Куадрадо, Милик (Влахович, 90).
“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Ррахмани, 90), Замбо-Ангисса, Ндомбеле (Зелиньски, 68), Лосано (Элмаз, 68), Кварацхелия (Распадори, 86), Осимхен.
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