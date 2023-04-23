"Бенфика" одержала сложную победу в чемпионате Португалии

В матче 29-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на своем поле обыграла “Эшторил” со счетом 1:0.

Победу лиссабонскому клубу принес гол Николаса Отаменди в концовке первого тайма.

“Бенфика”, набрав 74 очка, лидирует в турнирной таблице Примейры. “Эшторил” с 25 очками остался на 15-й позиции.

“Бенфика” - “Эшторил” - 1:0 (1:0)

Гол: Отаменди, 44 - 1:0

“Бенфика”: Влаходимос, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Эурснес, Невес, Шикинью (Флорентину, 64), Рафаэл Силва, Нерес, Мариу, Рамуш (Муса, 64).

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