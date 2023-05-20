"Наполи" может остаться без тренера: что известно

Наставник “Наполи” Лучано Спаллетти может покинуть команду из-за конфликта с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.

По данным Corriere dello Sport, соглашение специалиста было автоматически продлено до 2024 года, но Де Лаурентис хотел предложить ему более длительный контракт, от чего отказался тренер.

Источник пишет, что Спалетти рассчитывает сменить клуб в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что тренер хотел также попросить у руководства клуба увеличения своей зарплаты в полтора раза.

Напомним, что в текущем сезоне “Наполи” стал чемпионом Италии впервые с 1990 года.