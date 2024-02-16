Нападающий Боруссии Дортмунд пропустит несколько недель из-за травмы, которую он получил на КАН

Нападающий Боруссии Дортмунд Себастиан Аллер пропустит несколько недель, сообщили на официальном сайте "шмелей".

Как они сообщили, футболист получил травму лодыжки в финале Кубка африканских наций и был заменен незадолго до конца игры. В клубе провели обследование, которое показало, что это был рецидив старой травмы, поэтому Аллер пропустить ближайшие игры Боруссии. Напомним, что именно 29-летний Себастьен забил победный гол в финале Кубка Африканских наций.

Напомним, что футболист перешел в дортмундскую Боруссию, 6 июля 2022 года, подписав с клубом четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 31 млн евро.

К слову, легенда дортмундской Боруссии Марко Ройс весьма вероятно покинет стан "шмелей" по окончании контракта летом 2024 года. Но, у игрока есть вариант продолжения карьеры в Бундеслиге.

Полузащитник, которому в мае исполнится 35, может вернуться в Боруссию, но уже из Менхенгладбаха, за которую он выступал в 2009-2012 годах, до переезда в Дортмунд.